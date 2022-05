Vicenza, Maggio: "C'è tanto rammarico per questa sconfitta, avremmo potuto chiudere la stagione nel miglior modo possibile"

Christian Maggio, ex difensore del Napoli attualmente al Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta nei play out per la permanenza in Serie B contro il Cosenza:

"C’è tanto rammarico e dispiace, era una partita nella quale avremmo potuto chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Una stagione difficoltosa, con tanti alti e bassi e tanti cambi di allenatore. Volevamo chiudere questo ultimo mese e mezzo nel miglior modo possibile, il campo oggi però dice altro, c’è tanto rammarico e dispiacere, però dovremo ripartire e portarci quel qualcosa di buono già l’anno prossimo. Termino qui? Non è il caso di parlarne questa sera, ho cercato di dare una mano in questi due mesi e mezzo alla squadra e alla società, mi dispiace un mondo anche perché sono di Vicenza e sono vicentino e ci tenevo molto. Vedremo poi nei prossimi giorni cosa sarà del mio futuro. Perché questa squadra non è riuscita a fare più punti in stagione? Non è facile analizzare tutta la stagione, in questi due mesi e mezzo ho visto una squadra in difficoltà di risultato, ma lo spirito e la voglia in allenamento era sempre massima. Non arrivavano i risultati che sono però arrivati in questo mese e mezzo e ci avevamo creduto di poter agguantare una salvezza magari insperata, ad un certo punto. Analizzeremo questa annata per cercare di non ripetere gli stessi errori".