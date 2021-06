Maggio: "Napoli di Sarri il più forte, ma quello di Mazzarri è stato fondamentale. Scudetto perso a Firenze? C'è ancora rammarico. Su Insigne e Spalletti..."

Ultime notizie calcio Napoli - Christian Maggio, difensore del Lecce ed ex Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mancini ha dato una svolta al movimento calcistico italiano, stiamo vedendo qualcosa di bello e di importante. Insigne è cresciuto tanto ed è diventato un giocatore importante sia nel Napoli che nella Nazionale, si è conquistato la fiducia del CT e del gruppo. Lui deve sempre essere al centro dell'attenzione, quando viene messo da parte si spegne. Deve essere coccolato e sta facendo per il momento un grandissimo europeo. Mertens è straordinario, come calciatore ma anche come persona, ormai è entrato pienamente nel mondo Napoli. Hamsik parlava poco, ma quando le cose non andavano bene si faceva sentire. Poi dal punto di vista calcistico sta continuando ad impressionare tutti. Il Napoli di Sarri è stato il più forte in assoluto, seguito dal Napoli di Mazzarri e poi quella di adesso. Detto ciò, credo che la crescita del Napoli nasca proprio da quel mio Napoli perché non c'erano grandissime eccellenze ma raggiungemmo dei traguardi straordinari. Scudetto perso? E' normale che ci sia rammarico, eravamo ad un passo dal titolo che avremmo meritato. E' difficile spiegare queste situazioni. Anch'io guardai la partita Inter-Juventus, ma c'è da dire che quella domenica successiva ci girò tutto male. Spalletti mi piace molto. Ha calciatori già affermati, dovrà sistemare il tutto. Poi ovviamente dipenderà dal mercato, ma chiunque arriverà farà bene con Spalletti. Ha tanta esperienza, può far solo bene. Ruolo dirigenziale nel Napoli? Avrò sempre le porte aperte, sarebbe bello per me ma se ne dovrebbe parlare".