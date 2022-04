Maccarone: "Mertens al fianco di Osimhen dal 1’? Me lo potrei aspettare, ma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante dell’Empoli Massimo Maccarone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli non deve mollare proprio adesso, nel calcio non si deve: è stato un peccato non vincere contro la Roma, ora però bisogna vincerle tutte: la corsa scudetto si è un po’ complicata, dopo le ultime due partite.

Mertens al fianco di Osimhen dal 1’? Me lo potrei aspettare, ma per gli attaccanti ci sono fasi di stagione in cui a livello di statistiche si crea di meno offensivamente: fa parte dell’arco di una stagione, certi periodi possono esserci e le qualità non mancano. Spalletti ha tante alternative in quel reparto, Mertens è uno molto legato alla città e darà tutto per far bene da qui a fine stagione. Se verrà affiancato ad Osimhen farà grandi cose.

Ogni annata è sempre diversa dalle altre, dipende sempre dalle caratteristiche dei calciatori a disposizione: Osimhen fa reparto da solo, a volte ci sono annate in cui sfrutti le doti dell’attaccante. Mertens ha avuto alcuni infortuni quest’anno così come Insigne e Petagna, ma sono stati tutti utili quando chiamati a disposizione. A volte le annate vedono gli attaccanti segnare tanto, in altre come questa c’è Osimhen importante ma infortunato per un po’ di tempo”