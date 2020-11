A Radio Crc nel corso di uno speciale dedicato alla scomparsa di Diego Armando Maradona andato in onda dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21 è intervenuto Beppe Incocciati, ex compagno del l'argentino nel Napoli. "Una notizia che mai avrei voluto ricevere - ha detto Incocciati a Radio Crc - di Maradona ricorderò sempre la sua grande umanità. È stato un privilegio per me essere suo amico e compagno di squadra".