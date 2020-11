A Radio Crc nel corso di uno speciale dedicato alla scomparsa di Diego Armando Maradona andato in onda dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21 è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex compagno del Pibe de Oro. "Sono sconvolto - ha detto Bruscolotti a Radio Crc - era il più grande di tutti. Nessuno si aspettava che andasse via così presto. Resterà sempre nel cuore dei napoletani".