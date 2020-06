Lutto Gattuso, il tecnico sa che la squadra gli è vicina, Il Mattino: i calciatori volevano essere al funerale ma il protocollo ferma tutto

Ultime calcio Napoli - Non è facile ricominciare, ma bisogna farlo. Parlare di pallone rende tutto più semplice. Forse. Gattuso tornerà a Napoli in giornata, dopo il lungo abbraccio alla sua adorata sorella a Gallarate. Resterà qui fino a domani, vuole prima dirigere l'allenamento del mattino e poi partire per Schiavonea dove si svolgerà alle 16,30 il funerale di Francesca.

Francesca e Gennaro Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"I calciatori azzurri avevano espresso il desiderio di poter prendere parte alla cerimonia ma hanno dovuto fare i conti con il rigido protocollo sanitario della Figc che impone il divieto di prendere parte a questi eventi. Gattuso sa bene quando la squadra gli è vicina: non ha voluto cambiare il programma della settimana. Ha preteso dal suo vice, Gigi Riccio, che il lavoro proseguisse esattamente come era previsto. Nessun cambio. C'era chi aveva ipotizzato di spostare a domani il giorno di riposo, previsto per oggi, per consentire al tecnico di partire per la Calabria con calma in mattinata. Invece Gattuso ha confermato il piano di lavoro, a poco più di una settimana dal ritorno in campo con l'Inter: oggi seduta facoltativa, con i massaggi e qualche lavoro di scarico (ci sarà il vice di Gattuso, Riccio) e domani l'allenamento con l'ex milanista a guidare il gruppo. Uno striscione dei tifosi della Curva A è stato esposto all'esterno del centro tecnico. Ma sono stati migliaia gli attestati di affetto per Gattuso".