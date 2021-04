Napoli Calcio - Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Venezia, che prese Dionisi come allenatore, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Lo portai dall'Imolese al Venezia. Dionisi è bravissimo, è sensibile e cinico. Ha un tipo di equilibrio che non è facile nel mondo del calcio. Abbinare il suo nome al Napoli per lui è il migliore regalo di compleanno, ha idee e capacità, sarebbe un salto molto grande".