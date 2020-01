Sebastiano Luperto, difensore della SSC Napoli, ha fatto gli auguri a Fabio Scotto Di Vetta, concorrente della nona edizione di MasterChef Italia. Ecco il videomessaggio:

"Ciao Fabio, ti ho visto a MasterChef, stai facendo dei piatti veramente belli. Quanto prima vorrei assaggiarli. So che sei un grande tifoso del Napoli, stavolta tiferò io per te. Mi raccomando dai il 100% sempre, come faccio io con questa maglia".