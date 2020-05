Notizie Napoli calcio. Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Marte:

”Futuro? Parleremo con il Napoli, ma non c’è fretta. Aspettiamo il ritorno della SerieA. Sebastiano sta lavorando, ha lavorato nei limiti del possibile, anche da casa. È chiaro che bisogna essere cauti perché non si possono riprendere determinati ritmi senza incappare in infortuni”.