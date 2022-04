Luperto, l'agente: "Marcare Osimhen lo stuzzica, non lo spaventa! Rientro a Napoli? Ecco la verità"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Diego Nappi, agente tra gli altri di Luperto:

L’Empoli vuole chiudere il campionato al meglio, ma la stagione è comunque positiva. Le sirene di mercato non so se distraggono i calciatori, ma se non hai un equilibrio mentale, non puoi fare il salto nella grande squadra. L’Empoli è fatta di tanti calciatori interessanti e sono certo che domenica assisteremo ad una bella partita.

Marcare Osimhen non spaventa Luperto perché lui è uno molto freddo, anzi lo stuzzica e gli fa tanto piacere giocare contro la sua squadra ed i suoi compagni".