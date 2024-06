Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport durante Speciale Calciomercato:

"Lukaku al Napoli, perché no? Conte si fida di lui, hanno lavoratobene insieme. Il Napoli vuole risalire in fretta, Lukaku può essere una soluzione buona secondo me. Tra l'altro ha dimostrato che se lavora bene con la preparazione fisica rende molto di più".