Luis Suarez, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Llorente può essere utile in quelle gare bloccate, offre molte risorse. Con il suo fisico può fare da sponda ai compagni o sbloccare la gara con qualche colpo di testa".