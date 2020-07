Luis Suarez: "Barcellona squadra allo sbando, il Napoli ha una grande possibilità di passare il turno"

Napoli - Luis Suarez, ex stella di Inter e Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"In un momento normale il barcellona sarebbe più forte, ma attualmente il Napoli sta bene mentre gli spagnoli giocano male ottenendo qualche risultato soltanto grazie a giocate individuali. Come dice Messi, è attualmente una squadra senza nè capo nè coda e credo sia stato sbagliato cambiare allenatore con la squadra in testa alla classifica. il Napoli ha una grande possibilità di passare il turno. In questo momento solo i giocatori possono tirarsi fuori da questa situazione, in particolare i senatori. Poi certe partite possono farti tirare fuori risorse inaspettate, ed è questa l'unica speranza per il Barcellona. Gli spagnoli hanno subito sempre gol, sia in acasa che fuori, ed è un dato a favore del Napoli".