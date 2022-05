Lucchesi: "Napoli? Quest’anno hanno programmato preparandosi a un mercato turbolento"

Fabrizio Lucchesi ha rilasciato una lunga intervista a TMW dove ha parlato anche del futuro del Napoli e di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Che estate attende il Napoli?

“Quest’anno hanno programmato preparandosi a un mercato turbolento. Sarà un’estate di rinnovamento più che di rivoluzione, dovuta e in parte voluta”.

Spalletti rimane?

“Per me dovrebbe, ha lavorato bene. Il Napoli ha qualcosa meno di Inter e Milan ma sono stati anche primi. Non si può discutere un progetto per una posizione in più o in meno”