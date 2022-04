Lucchesi: "Il Napoli deve fare qualcosa in più per potersi meritare lo scudetto, deve crederci! Pressione Maradona? Vi spiego..."

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Se ci fosse stata la soluzione semplice da adottare, Spalletti avrebbe risolto i problemi. In trasferta, il Napoli è la migliore squadra del campionato. In casa non penso che sentano la pressione, sono tutti giocatori importanti. Giocare davanti ad una piazza importante e ambiziosa, non ti può tagliare le gambe. Il Napoli deve fare qualcosa in più per potersi meritare lo scudetto, deve crederci! Deve migliorare la mentalità e deve salire un altro scalino che non è riuscito a salire".