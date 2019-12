Lucchesi: "Gattuso è l'ideale, ha il carattere giusto per il momento del Napoli"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente

“Nelle situazioni di emergenza Gattuso riesce sempre a dare il meglio perché ha una dote importante caratteriale in cui si esalta nella battaglia come faceva in campo, ma limitare il giudizio su Gattuso in relazione alla sua grinta è riduttivo. Credo possa diventare un allenatore di grandissimo livello anche perché studia tanto, si aggiorna. In una piazza come Napoli, Gattuso può dare il massimo perchè dove l’intensità si eleva lui sta bene”.