Lucarelli: "Napoli, che forza economica quest'anno. Son stato l'unico a firmare in 30 secondi! Quando ADL mi presentò il contratto con sponsor e diritti d'immagine..."

Cristiano Lucarelli è intervenuto a Sky Sport nel corso di Calciomercato - L'Originale:

"Io son stato l'unico ad una firma lampo coi contratti del Napoli! Io firmai in 30 secondi il contratto col Napoli. De Laurentiis mi presentò quei contratti con sponsor, diritti d'immagine: io non ne avevo! E dissi al mio agente, vai, 'barra', 'barra'.

Verdi? De Laurentiis ha dimostrato una forza economica incredibile quest'anno: ha pagato le clausole di Lozano e Manolas, ha offerto 60 per Icardi. Riesci a prendere Llorente e rischi di far saltare una trattativa che ti porta 25 milioni, significa che il Napoli sta raggiungendo una forza di fatturato che lo può avvicinare alle squadre che lottano per vincere".