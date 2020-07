Luca Fusi: "Demme come me? Lui è più forte, se avesse giocato con Maradona sarebbe stato più considerato"

Ultime notizie Napoli - Luca Fusi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al Napoli è mancata un po’ di fortuna per vincere lo scudetto, oltre a qualche investimento. Demme paragonato a me? Mi dispiace per lui che venga paragonata a me (ride, ndr). Per me lui è più forte, è un giocatore importante che sta dando equilibrio ad una squadra. Se lui avesse avuto il piacere di giocare con Maradona sarebbe stato ancora più considerato. Final eight di Champions? Darebbe un senso alla stagione, il Barcellona ha qualche problema e speriamo che le cose possano restare così anche tra un mesetto”.