Lozano: "Serata perfetta, abbiamo giocato benissimo. Per Osimhen è molto difficile giocare così. Sostituto di Insigne? Vediamo..."

Ultime notizie calcio Napoli - Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nell'intervallo della partita contro il Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Serata perfetta, abbiamo giocato benissimo. Siamo una squadra forte e dobbiamo pensare ad una partita per volta. Coronavirus? Difficile, erano 15 giorni di isolamento ed ora mi sento bene. Devo lavorare di più perché mi sento più stanco, ma sto bene. Scudetto? Dobbiamo pensare ad una partita per volta, il campionato è lungo. Speriamo di vincere e di fare sempre tre punti. Sostituto di Insigne? Non lo so, il mister deve sempre valutare per il meglio. Infortunio Osimhen? Difficile, molto difficile. Ha avuto una botta terribile, con questa maschera deve abituarsi e lottare anche contro la paura".