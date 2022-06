Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Hirving Lozano, ha dichiarato:

“E' seguito da vari club inglesi e poi c’è sempre il vecchio interessamento di Ancelotti con il Real Madrid. Io credo che con il Real Madrid non possa concretizzarsi la cosa ma la pista inglese non la trascurerei. Secondo me Lozano o resta a Napoli o va in Inghilterra. Il Napoli non lo darà per meno di 45 milioni".