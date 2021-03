Lozano, l'entourage conferma: "Sarà tra i convocati per Milano: è entusiasta di poter tornare in campo! Ha sofferto molto il fatto di dover stare fermo nel momento migliore"

Napoli - Rodrigo Obregon, suocero e membro dell’entourage che cura gli affari extra campo di Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Minutidirecupero.it:

Ieri Hirving ha lavorato per metà con il gruppo. Contro il Milan sarà almeno tra i convocati?

“Si, e credo potrà anche giocare qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, tuttavia per il tipo di infortunio che ha avuto il suo rientro dev’essere graduale. A Milano non lo vedremo di certo in campo per 90 minuti, ma credo che gli verrà concesso uno spezzone di gara in cui tornare a prendere confidenza con il campo”.

Che peccato che si sia infortunato in un momento del genere… uno dei migliori della sua carriera.

“Un tempo si sarebbe fatto trasportare dall’entusiasmo e avrebbe voluto essere in grado di tornare immediatamente ai suoi massimi livelli e di dare di nuovo tutto e subito. Oggi però Hirving è molto più maturo sia come uomo che come calciatore, non si fa trascinare più dall’entusiasmo e sa che il suo rientro dovrà essere graduale. Ha sofferto molto questo infortunio e l’idea di fermarsi in un momento così positivo, lo stesso infortunio del resto è stato causato dalla sua troppa voglia di fare e dal suo non arrendersi mai perché è così che è fatto lui quando gioca. Tuttavia oggi, complice questa maturità di cui parlavo, c’è una voce dentro di lui che lo tiene a bada e che fa in modo che lui sappia di dover avere pazienza, pertanto si rimetterà al parere dei medici per stabilire quando sarà il momento più idoneo per un rientro definitivo. Ciò che posso garantire è che a livello mentale è prontissimo a rigettarsi nella mischia, speriamo che a livello fisico risponderà in maniera altrettanto soddisfacente”.