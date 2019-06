Venerato a CN24: "Conferme su James da Florentino Perez, lo vende a questa cifra! Il Napoli tratta anche Lozano, ma impossibile arrivino entrambi"

Ultimissime calcio Napoli - Per i nomi del calciomercato del Napoli si fan sempre più insistenti le voci che portano a James Rodriguez e Hirving Lozano per l'attacco. Ciro Venerato, collega della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Il Napoli mi conferma che farà di tutto per prendere James Rodriguez . Ho un buon rapporto con Florentino Perez e ad oggi la sua posizione è vendere James a 42 milioni. Bisogna partire da questa cifra per la cessione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo. Potrebbe anche essere comprato oggi e pagato in futuro, e non credo che il Real possa cederlo in prestito con diritto, ma tutto è in divenire. Sono schermaglie dialettiche di una trattativa difficile e in salita. Il Napoli sa che sarà difficile ma ci tenterà. Il giocatore accetterebbe pur di tornare a lavorare con Ancelotti e questo potrebbe tornale utile. Mendes è un uomo geniale e parla sempre con lungimiranza, ed è convinto che James potrebbe rilanciarsi in azzurro".

Capitolo Lozano, queste le dichiarazioni di Ciro Venerato sul possibile affare di calciomercato:

Anche Raiola pensa che Napoli sarebbe l'approdo perfetto per Lozano. Il Napoli lavora parallelemente su questi due profili senza trascurare Rodrigo. Se il Barcellona non lo prende, il Napoli potrebbe inserirsi se non dovesse arrivare a Lozano o Rodriguez. Escludo per motivi economici che il Napoli possa prenderli assieme. Sull'ingaggio di James bisogna fare chiarezza: molti non sanno che il giocatore può gia esercitare dei Bonus che porterebbero il suo stipendio a 8 milioni e ce ne sarebbero altri facilmente raggiungibili per arrivare a 10 milioni. Il Real non vuole allungare il contratto, quindi sarà venduto quest'anno. Lozano aspetta la Premier e poi ci sarebbero Napoli e PSG. Il Napoli spera che Tottenham e Manchester United non prendano il giocatore e la dirigenza azzurra non sta a guardare con Ancelotti che sta parlando sia con James che con Raiola per Lozano.

Se dovesse domani, però, prensentarsi le possibilità di prendere Rodrigo, il Napoli non ci penserà due volte e chiuderà l'affare. Non ho mai detto che il Napoli ha l'accordo con Lozano, ma i 2,5 milioni più bonus offerti al giocatore, non dispiaccioni a Raiola che si siederà al tavolo con la dirigenza azzurra per trattare e far alzare la base fissa inserendo bonus. Il problema per Lozano è la disponibilità del giocatore che preferisce la Premier".