Infortunio Lozano, il tecnico Psv Van Bommel tranquillizza Napoli: "Non è grave, nulla di rotto!" [VIDEO]

Lozano infortunio - Mark Van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports dopo la gara vinta per 3-1 contro il Den Haag. Il tecnico ha avuto modo di parlare anche dell'infortunio di Hirving Lozano.

Lozano infortunio - Il tecnico Van Bommel fa rientrare l'allarme

Il tecnico, come riportato dall'account olandese di Twitter della redazione di Fox, ha spento ogni tipo di preoccupazione per un possibile grave infortunio per il calciatore messicano. Dopo uno sprint, Lozano ha colpito l'erba artificiale fuori dal campo con il tallone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Infortunio di Lozano? Se ci salti sopra, fa male. L'erba artificiale non rimbalza, ti dà fastidio. Se qualcosa è rotto? No, no. Niente è rotto".

