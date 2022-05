Longo: "Il Napoli ha offerto 16 mln per Traorè: ecco la valutazione del Sassuolo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Longo, giornalista:

“Traorè sta suscitando tantissimo interesse. È quello più richiesto in casa Sassuolo, perché ha mostrato tanti miglioramenti, perché è un 2000. A differenza di Frattesi, Scamacca o Berardi, è il giocatore di cui il Sassuolo vorrebbe privarsene di meno, convinto che l’anno prossimo se dovesse fare un’altra stagione super potrebbe incrementare il suo valore. Ci sono diverse squadre interessate: il Milan lo segue da diverso tempo, anche se non ha mosso ancora i primi passi ufficiali, presumibilmente dovuto al fatto che sta attraversando una fase di transizione da Elliott a Investcorp e c’è la concentrazione massima al campionato. La Roma è molto interessata, ma soprattutto c’è il Napoli.

Per quanto abbiamo capito, il discorso con Traorè gli azzurri lo hanno iniziato diversi mesi fa. Contatti con il suo agente Borgia, il Sassuolo, Giuntoli non ha negato l’interesse. È stata fatta una prima proposta, probabilmente per capire quale sarà la richiesta del Sassuolo. Si parte da una valutazione di 25-26 milioni, con bonus. Il Sassuolo però in questo momento non è tanto convinto non è tanto convinto di lasciarlo partire. Potrebbe convincersi con discorsi economici di un certo tipo. La prima offerta era di 16 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 18. Credo si dovrà alzare di molto. A differenza delle altre pretendenti – e arriverà anche qualcuna dalla Premier – l’unica squadra che ha fatto un passo concreto è il Napoli.

Percentuali di possibilità? Io le alzerei per il Napoli, abbassandole per Milan e Roma. Gli azzurri con la giusta formula, con qualche contropartita tecnica un tentativo diverso potrebbero farlo. È un investimento che ci può stare. La Roma vuole fare quattro o cinque innesti, ma ha altre priorità, come il terzino destro, il difensore centrale e il centrocampista. Capire quanti margini di manovra avrà poi, vincolati all’eventuale cessione di Zaniolo. Sul Milan è difficile dare una percentuale perché la fase ora è poco certa per le strategie di mercato. Bisognerà definire le trattative per Botman e Origi, da capire poi il budget a disposizione. Posso assicurare, però, che Traorè piace tanto anche al Milan”.