Ultime notizie calcio Napoli - Moreno Longo, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Parmalive a proposito della Roma, prossimo avversario del Napoli:

“Oggi, secondo me, per lo stato fisico e di forma della Roma, fare risultato sarebbe stato difficile in ogni caso. I meriti dei giallorossi superano i demeriti dei ducali. I giallorossi sono una squadra consolidata, il Parma è invece in costruzione. Inevitabile in questi casi andare in difficoltà”.