Notizie calcio Napoli - Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Elmas è un giocatore che mi piace molto, Lozano già si sapeva fosse un vero e proprio talento. Fabian Ruiz? Il Napoli fa bene a trattenerlo con il rinnovo. Llorente? Acquisto giusto da parte del Napoli: ad Ancelotti è ciò che mancava lì davanti. L'ex Juve è in grado di lottare con i difensori perchè forte fisicamente ed in grado anche di far salire la squadra"