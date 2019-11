Longhi: "La Nazionale può essere una panacea per Insigne! Sull'esclusione di Lorenzo contro la Svezia..."

Notizie Calcio Napoli - Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Nazionale può essere una panacea per i mali di campionato e non è accaduto solo ad Insigne ma penso anche a Bernardeschi e Florenzi. L'Italia di Mancini mi piace perché gioca un calcio piacevole, da spazio ai giovani e fa ben sperare. Se impieghi il 4-4-2 contro una squadra che si difende, l'esterno di sinistra non deve cercare di coprire tutto il campo, al contrario di quanto accade se affronti una squadra che spinge, dipende sempre dall'avversario. Ricordo benissimo la famosa partita con la Svezia di due anni fa che ci costò il mondiale in Russia, cosa dire, che mancava Insigne? Credo che sia la colpa più grande che si potesse imputare a Ventura anche se bisogna anche riconoscere che incappò nella solita partita maledetta".