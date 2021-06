Locatelli annuncia: "Il Sassuolo sa che strada devo prendere, deciderò il mio futuro dopo l'Europeo"

Calciomercato - Manuel Locatelli a due giorni dalla gara tra Italia e Turchia all'Olimpico di Roma, è uno degli oggetti del desiderio di mezza Europa a presentarsi davanti alla stampa dal Media Centre di Coverciano, Firenze.

Sul futuro "Sono solo chiacchiere. C'è una competizione così importante da giocare che sono concentrato su questo. E' una rivincita per me stesso. Quando hai queste delusioni è importante rilanciarsi, dimostrare il proprio valore. Non so se sia una rivincita per chi non ha creduto in me, penso al presente. E' normale che ci siano voci di mercato ma la maturità di cui parlo è lo step per cui non mi lascio condizionare. E' così importante che sarebbe sprecato pensare al mercato anche se so che dopo l'Europeo dovrò prendere delle decisioni. Ho parlato con Carnevali, siamo consapevoli della strada da prendere".