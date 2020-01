Lobotka su Hamsik: "Ho sentito Marek, mi ha dato molte informazioni sul club azzurro! A Napoli è considerato un dio"

Dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka da giocatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

A Napoli il tuo compagno di squadra di calcio Marek Hamsík è considerato un “dio” calcistico. Ha avuto qualche parte nel trasferimento al Napoli?

"È vero che Marek è considerato qui un dio, e non solo qui ma anche in tutta Italia. Ecco perché sono felice di venire al club dove stava giocando. Penso che grazie a lui avrò un buon impatto qui. È positivo per tutti gli slovacchi che vengono in Italia, o direttamente a Napoli, che Marek fosse qui perché ha reso importante il calcio slovacco”