"'Lo voglio a tutti i costi!' Che figuraccia col presidente" L'aneddoto di Valcareggi su Conte a CN24

Calciomercato Napoli - Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, è intervenuto alla trasmissione Calciomercato su CalcioNapoli24tv, raccontando un aneddoto legato ad Antonio Conte:

Il retroscena su Conte di Valcareggi

"Giaccherini con Conte era titolare nella Juve e nella nazionale. Ricordo di una telefonata. Antonio Conte al primo anno di Juve poi vinse lo scudetto. Mi chiamò Paratici, ero in treno e tornavo da Milano. Mi disse: Conte non parte se prendiamo Giaccherini. Io gli rispondo: guarda che ha il contratto col Cesena. E lui mi risponde: stai zitto, il 29 agosto lo portiamo alla Juve. Giaccherini lo volle proprio Conte, perchè Paratici con Marotta aveva dei dubbi. Dopo stesso loro erano soddisfatti perchè Giaccherini fu un giocatore di altissimo rendimento.

Lui ha fatto il titolare in un centrocampo dove c'erano Vidal, Pirlo, Marchisio e Pogba. Quindi Conte è uno che i giocatori li vuole e li difende. L'ha sostenuto e Giaccherini che non ha mai sbagliato una annata, parte piano piano perchè piccolino e poi arriva. Conte lo diceva anche a me: devi portarmelo qua, lo voglio a tutti i costi. Giaccherini aveva il contratto col Cesena, aveva anche prolungato il contratto: noi facemmo anche una brutta figura col presidente del Cesena che dopo ci ringraziò. Perchè alla fine prese dei soldi da un calciatore svincolato. Quindi avete preso un allenatore che vince, che sa che per vincere ha bisogno di giocatori bravi, e quelli bravi costano: tutto è alla luce del sole.

Zerbin con Conte? Lui è un giocatore di corsa, che fa bandiera a bandiera 100 volte a partita con qualità. Se piace a Conte è un trionfo tecnico e prestigioso per me e per Giulio, che lo abbiamo preso da una squadra interregionale ed è arrivato sin lassù. Giuntoli se ne innamorò perchè molto forte. Quest'anno è pronto per il Napoli: nel Napoli di Spalletti ha giocato 15 partite, non è stato mica a fare i bagni a Posillipo. Ha vinto lo Scudetto anche lui, non è che è stato a vedere.