Lo sfogo di Bellini sui social: "La rapina che ci hanno fatto è una di quelle cose che non auguro a nessuno: mi hanno rubato la tranquillità"

Decibel Bellini, sfogo sul proprio profilo Facebook in merito alla rapina subita lo scorso giugno. Nelle ultime ore sono stati arrestati i due responsabili:

"Quando sei con la tua famiglia e torni a casa pensi di essere al sicuro nella tua auto. Indossi le cinture, i bambini assicurati nei sediolini, vai piano. Sei il capofamiglia e fai in modo che tutti stiano al sicuro. Quando in un attimo quattro, cinque banditi armati ti circondano non sai cosa fare. Pensi sia la scena di un film. Loro sono preparati sanno cosa sta per succedere, tu sei colto di sorpresa. Speri che non ti sparino ma, è strano da dire, non pensi a te in quel momento pensi solo che non sparino per sbaglio ai bambini o a Vale. Il tempo è infinito, l’udito ovattato, il cuore batte forte. La rapina che ci hanno fatto a giugno scorso è una di quelle cose che non auguro a nessuno. La notte di tanto in tanto mi tornano in mente quelle scene.