"Lo scudetto al Napoli è possibile?". La risposta di Allegri in conferenza stampa

Napoli Calcio - “Scudetto possibile o impossibile per il Napoli?”. E’ stata questa una delle domande poste a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Lazio a Torino. Questa la risposta del tecnico:

“Ha vinto anche oggi, potenzialmente può girare a 53 punti perché mancano quattro partite alla fine del girone. Però nel calcio quello che che vale oggi può non valere domani. Noi pensiamo solo a domani e a farci trovare nelle migliori condizioni possibili al 4 gennaio per la ripresa”.