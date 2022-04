Lo Monaco: "Simeone al Napoli? Sarebbe l'altra faccia di Osimhen, è attaccante completo. Kvaratskhelia? Un ordigno che sta per esplodere. Nel Velez c'è il nuovo Redondo..."

Ultime calcio Napoli - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Simeone? Sarebbe un acquisto indovinato, sarebbe l'altra faccia di Osimhen. Fiuto del gol notevole, con caratteristiche diverse del nigeriano. Simeone è attaccante completo, ci starebbe benissimo nel Napoli. Kvaratskhelia? Può diventare una bomba, al momento è un ordigno che sta per esplodere. Al Napoli serve anche un trequartista, Mertens fa la punta. In giro, in Argentina, ci sono calciatori notevoli, per esempio c'è un centrocampista del Velez, 2003, Perrone molto simile a Redondo".