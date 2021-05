Lo Monaco: "La sudditanza psicologica è sempre esistita ma Mazzoleni se la poteva evitare..."

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Comprendo lo sfogo di Vigorito, si gioca la salvezza e quell'episodio può condizionare tutto. Non si può essere non solidali, Mazzoleni se la poteva evitare. Capisco poco le decisioni di Mazzoleni, esiste da sempre la sudditanza psicologica ma non credo che gli arbitri lo facciano di proposito".