Lo Monaco: "Insigne-Napoli, storia chiara: voleva rimanere ma la società no!"

Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Stadio Aperto:

Napoli-Insigne: ognuno ha pensato per sé?

“La storia è di un chiaro che più non si può. Il calciatore voleva rimanere a Napoli e proseguire il rapporto, la società però non lo voleva. Risparmiare 8 milioni lordi su un trentenne è sembrata una cosa notevole per il Napoli. Sarebbe bastato poco, poi Insigne ha fatto bene a guardarsi intorno e valutare la possibilità, mettendo da parte l’aspetto tecnico e privilegiando quello economico, Giovinco docet. Un campionato come quello non gli aggiunge niente, semmai può solo togliergli”.