Lo Monaco: "Il successo dell'Udinese è lo scouting. Scudetto Napoli? E' presto, ma il risultato in un campo bollente inglese mi regala una convinzione"

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Udinese? Lo scouting è alla base di tutto, riescono a crontollare tutto il calcio mondiale. L'organizzazione di scouting deve essere all'avanguardia, anche per le altre squadre di Pozzo. Scudetto? Sono passate 3 partite, non scherziamo. L'Udinese ha fatto una buona partenza, ambiente tranquillo che va avanti per la propria strada. Penso che la partita sia sbilanciata in favore del Napoli. In Inghilterra è stata fatta una partita importante in un campo bollente e poteva anche vincere. Questa è una squadra che avrà continuità".