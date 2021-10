Lo Monaco: "Il Napoli non è una sorpresa, Spalletti ha confermato il suo modus. Rinnovo Insigne? Si deve fare subito, febbraio si avvicina..."

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli non mi sorprende: le squadre di Spalletti esprimono quello che il Napoli sta esprimendo. I calciatori del Napoli mantengono la tranquillità e questo arriva dalla consapevolezza dei propri messi. Una quadra che gioca sicura ed è autorevole. Questo è di buon auspicio per il futuro. Rinnovo Insigne? Si deve fare il rinnovo, nei prossimi due mesi servirà trovare un accordo anche perchè a febbraio può già trovare un accordo con un altro club. Non penso sia il caso di Insigne che ha l'interesse di esssere un calciatore bandiera. Anguissa? Bravissimo Giuntoli, l'ha preso a pochissimo e ha fatto un grande colpo".