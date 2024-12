Lo Monaco: "Ecco quanti rinforzi servono al Napoli per gennaio. Raspadori? Vada via, rischio diventi meteora"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: “C’è sempre delusione quando si perde. Il Napoli ha una rosa abbastanza vasta e credo che sia giusto e logico che Conte abbia concesso un po’ di spazio a tutti. Non è assolutamente una bocciatura. Quando si sceglie di adottare una tecnica del genere, solitamente, c’è l’appoggio della società. Penso che al Napoli serva un solo rinforzo in difesa per gennaio. A Conte non serviva la partita di ieri per comprendere i suoi calciatori. Il Napoli ha una rosa competitiva e può competere per le prime posizioni. Per domenica mi aspetto un Napoli solido e pragmatico, non sarà facile per la Lazio. Sono sicuro che domenica Conte metterà in campo un gruppo affamato. Raspadori? Se non va a giocare altrove resta una meteora, deve realizzarsi"