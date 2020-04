Lo juventino Chirico: "Quello dei napoletani nei nostri confronti è odio e non folklore. Noi ladri? Da Alemao a Callejon, quante ne avete fatte..."

Marcello Chirico, giornalista tifoso della Juventus, sul bianconero.com scrive in merito alla rivalità con il Napoli: "Non sono stato in grado di trovare un motivo valido, un solo episodio, un qualcosa che potesse giustificare l’odio esacerbato provato dai tifosi napoletani nei confronti della Juventus. Faccio davvero fatica a capire come la si possa esprimere dopo una vittoria, dicendo o facendo cosa? Boh. Ad ogni modo, meglio la supposta arroganza piuttosto che il cattivo gusto, la deriva becera di un’antipatia espressa coi manichini con la maglia bianconera impiccati ai balconi, oppure i bar chiamati “Juve Me..a” e le casse da morto trainate dai tricicli dei bambini. Il folklore e lo sfottò sono un’altra cosa. E, per piacere, non tiratemi fuori i cori sul Vesuvio, perché all’inciviltà non si risponde con altra inciviltà. Detto da chi quei cori non li ha mai cantati, e non odia Napoli e nemmeno i napoletani. Perché sempre di calcio stiamo parlando".