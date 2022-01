Lo juventino Brosio: "Vlahovic? I fuoriclasse vengono alla Juve, ora l'attacco è da finale di Champions"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Brosio, giornalista e tifoso vip della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb commentando il caso Vlahovic:

Forse però il giocatore voleva solo la Juve...

"Va anche detto, e c'è una storia alle spalle che lo testimonia, che quando un calciatore diventa un fuoriclasse, se non è la Juve è l'Inter o il Barça o il City... Questi club alla fine hanno il sopravvento. Il giocatore quando capisce di essere un fuoriclasse, con tutto il rispetto per la Fiorentina che è un'ottima squadra, fa altre scelte. Ed è dura ingabbiarlo. Ripeto, mi dispiace per i viola, da toscano. Però la Fiorentina o imposta una squadra di caratura internazionale o diventa complicato trattenere i migliori. Comunque con 75 milioni una squadra come quella viola può prendere tre giocatori forti, uno per reparto. Per il tifoso questa partenza è un affronto, dal punto di vista della bandiera, è una lacerazione. Però fossi un tifoso direi a Commisso: con 75 milioni ci compri tre giocatori forti, un attaccante è arrivato e ora servono anche un centrocampista e un difensore. Altrimenti se vende i pezzi migliori e non compra i giocatori forti, se ne deve andare".