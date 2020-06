Liverpool, Klopp: "Non si può fingere che la pandemia sia finita, calcio piccola scorciatoia"

Ultime notizie calcio - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni A Sky Germania:

"Sei, sette settimane fa, non sapevamo se avremmo giocato di nuovo quest'anno. Se non avessimo giocato nella seconda metà della stagione, avremmo pensato, 'OK, quando potremo davvero giocare di nuovo a calcio? E ora invece tutto sta per ricominciare. Ci comportiamo come se tutto fosse già sistemato. Ma nulla è risolto. Usiamo questa piccola scappatoia che ci è rimasta per giocare di nuovo a calcio. Per tutto il resto vedremo cosa succede, ma non possiamo fingere ora che è tutto finito".