Liverpool, Klopp: "Napoli? Sono molto forti, dovremo fare in modo da limitarli. Al San Paolo la formazione dipenderà da tanti fattori" [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - Jurgen Klopp presenta Napoli-Liverpool. L'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Liverpool in vista del match di Champions League: "Non facciamo distinzione tra le competizioni, la formazione contro il Napoli dipenderà da tanti fattori. Non possiamo dire che andremo lì e giocheremo con l'80% della squadra di oggi. Al San Paolo non avremo così tanto possesso e palle gol come accaduto in campionato, loro sono molto bravi. Sarà una partita difficile perhcè ci hanno già causato problemi in passato e dovremo fare in modo di limitarli".