Liverpool, Klopp ai media inglesi: "Napoli squadra di gran livello tecnicamente e per mentalità, solo giocando al massimo possiamo vincere!"

Ultimissime calcio Napoli - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Avremo contro una squadra molto offensivo di gran livello sia dal punto di vista tecnico che della mentalità. In virtù di ciò, non possiamo permetterci di esprimerci al 50 o al 60 %. Per far risultato qui dobbiamo dare per forza il massimo soprattutto dietro perché loro in attacco sono fortissimi come Insigne, Lozano... Dovremo stare molto attenti".