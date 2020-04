Liverpool, 100% degli stipendi assicurato a tutti i dipendenti messi in licenza: "Nessuno deve essere svantaggiato economicamente"

Il 100% degli stipendi a tutti i dipendenti per garantire un'eguaglianza economica. È questa una delle iniziative intraprese dal Liverpool che si conferma in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. I reds, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato diverse novità: su tutte proprio quella legata ai dipendenti.

"Il Liverpool FC ha messo in licenza alcuni membri del personale che sono stati colpiti dalla sospensione della Premier League - si legge - Il club ha confermato che il personale verrà pagato al 100% delle proprie retribuzioni per garantire che nessun membro del personale sia finanziariamente svantaggiato. Il mese scorso abbiamo confermato i pagamenti allo staff legato al match-day e non match-day mentre la Premier League era sospesa".

Da una parte stipendi garantiti per i dipendenti, dall'altro lato discussioni in corso per quanto riguarda il taglio dei salari per quanto riguarda i giocatori. "Queste discussioni sono complesse e di conseguenza le trattative sono in corso".