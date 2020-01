Lipsia, il presidente esecutivo Mintzlaff: «Demme mi ha pregato di lasciarlo libero di fare un altro passo importante nella sua carriera»

Mercato Napoli ultimissime - Bufera a Lipsia per l’inattesa partenza di Diego Demme. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è convinzione generale che il Lipsia non abbia saputo opporsi alla scelta di vita di Demme, in scadenza tra un anno e ansioso di giocare in Italia con la S.s.c. Napoli.

Calcio mercato Napoli, retroscena Demme

L’allenatore Nagelsmann non è riuscito a trattenerlo e ha annunciato un cambiamento tattico per tamponare la perdita: il sostituto potrebbe essere il maliano Hamara. Il presidente esecutivo Oliver Mintzlaff, che ingaggiò Demme nel 2014, ha dichiarato:

Demme