Lippi: "Ricordo la mia casa a Posillipo. Gestione attuale? Giuntoli è bravissimo, i risultati di De Laurentiis sono fantastici"

Notizie Calcio Napoli - L'ex allenatore del Napoli, Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Sono sempre contrario ai play off, spero che si possano disputare tutte e partite. Cinque cambi? Sono favorevole anche se le squadre importanti saranno sicuramente avvantaggiate. Siamo dinnanzi tuttavia ad una situazione emergenziale ed è giusto che gli allenatori abbiano la possibilità di cambiare più calciatori".

Lippi ha poi aggiunto: "Io sono stato un anno solo a Napoli, sono stato benissimo lì. La squadra non prendeva gli stipendi da mesi, eppure si creò un ambiente unico. Abitavo in un posto stupendo, a Posillipo, vicino Marechiaro. Come giudico la gestione del Napoli? Cristiano Giuntoli è molto bravo. Sono stato a Castel Volturno, ho chiacchierato con il DS e con Gattuso. De Laurentiis ha fatto un lavoro fantastico, i risultati sono grandiosi. Il Napoli è sempre o quasi in Champions, complimenti alla dirigenza".