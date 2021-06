Lippi: "Insigne molto forte, ha fatto benissimo! Peccato per l'addio di Gattuso al Napoli: ha fatto un gran lavoro"

Ultime notizie calcio Napoli - Marcello Lippi, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questa Nazionale assomiglia a tutte le squadre vincenti, c'è grande serenità e questo è un grande merito del commissario tecnico Roberto Mancini. I calciatori vogliono essere guidati da persone preparate, non coccolati. Ho avuto grandi numeri 10 ma avevo delle eccellenze in tutte le zone del campo. Anche questa Nazionale è messa bene: Donnarumma è tra i migliori, la difesa ha grandi individualità ed anche a centrocampo ci sono calciatori bravi. Insigne è molto forte, ha fatto benissimo quest'anno segnando tanto. Gattuso? Finché non sentirò entrambe le voci non voglio intromettermi. Conosco Rino ed i dirigenti della Fiorentina e sono tutte persone serie. Non voglio giudicare nulla. Peccato che non sia rimasto a Napoli, vedendo il rapporto che aveva con i calciatori mi chiedevo perché dovesse andar via. Spalletti è uno dei grandi italiani, si è preso un po' di relax e ad un allenatore fa bene staccare la spina ogni tanto per studiare ed aggiornarsi".