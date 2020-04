Lippi: "I campionati devono essere portati a termine. Tra le cose che mi sono piaciute quest'anno c'è anche il Napoli di Gattuso"

Notizie calcio Napoli - Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero: "Non sono d’accordo con la chiusura anticipata dei campionati, non si possono cancellare sei-sette mesi di risultati. I campionati devono finire, i verdetti devono arrivare sul campo. L’unica cosa importante è ripartire in sicurezza. Si finisce a ottobre? Quindici giorni di vacanza e si torna in campo. Altrimenti saremo sommersi di ricorsi al Tar che bloccheranno anche la prossima stagione. Mi sono piaciute tante cose quest’anno: la Juve, l’Inter di Conte, il grande Rino Gattuso visto al Napoli. E poi c’è l’Atalanta"