Lille, il presidente: "Offerte da club di tre campionati per Osimhen, respinte due proposte per lui a gennaio"

Ultime notizie mercato Napoli - Gerard Lopez, presidente del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail a proposito delle voci di mercato relative al gioiello della sua squadra, vale a dire Victor Osimhen. Ecco quanto da lui affermato:

"Ci sono più offerte. Abbiamo rifiutato un'offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato di gennaio. Ne arriveranno tante questa estate, non voglio fare nomi, ma so già che ci sono alcune offerte. Club di tre campionati diversi hanno presentato un'offerta per Victor".