Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato di calciomercato a "La Voix du Nord", in particolare sui dui calciatori Pépé e Leao che sono finit nel mirino di tanti club europei, tra cui anche il calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Pepé poteva partire un anno fa, ha grandi offerte e ci sono club importanti su di lui. Anche per Leao abbiamo offerte importanti, dobbiamo parlare col giocatore: quando ci sono le big non possiamo più competere".